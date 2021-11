PINTEL : un fournisseur de systèmes d’analyse vidéo intelligents

ⓒ PINTEL

De nos jours, l’analyse vidéo utilise la technologie de l’intelligence artificielle (IA). Et la société sud-coréenne PINTEL a développé son propre algorithme d’apprentissage en profondeur capable d’analyser des images haute résolution en temps réel sans perte de qualité. Les trois-quatre premières années après sa création en 2016, elle s’est concentrée sur la recherche et le développement, ce qui fait qu’elle n’a lancé ses produits que récemment.





Mais sur la base de sa technologie indépendante et inégalée, elle est prête aujourd’hui à répondre à la demande croissante de projets publics ou industriels B2B pour des villes intelligentes. Pour l’instant, elle a réalisé un total de 25 projets de villes intelligentes dirigés par le gouvernement, effectuant à la fois de la R&D et des activités commerciales avec succès. Mais depuis sa création, ses ventes ont plus que doublé tous les ans.