Le mot « slumpflation » est une combinaison des mots anglais marasme ou effondrement et inflation, autrement dit il signifie une situation où un ralentissement économique est combiné à une hausse de l’inflation. En fait, la slumpflation indique une récession plus sévère que la stagflation, qui se réfère à une croissance économique lente dans une période de forte inflation. Ce terme a été utilisé pour la première fois par l’hebdomadaire britannique The Economist.





La courbe de Phillips montre que l’inflation et la récession ne se produisent pas en même temps. Toutefois en ce moment, l’économie est dans une phase de fort ralentissement, malgré l’augmentation de l’inflation déclenchée par la mise sur les marchés de liquidités abondantes pour lutter contre la pandémie de COVID-19, et cela remet en question la théorie économique traditionnelle.





Alors que les analystes pensent que l’économie mondiale est déjà dans en stagflation, la Réserve fédérale des Etats-Unis (Fed) a décidé de commencer à réduire ses achats d’actifs à partir de ce mois, affirmant que la stagflation actuelle n’était qu’un phénomène temporaire. Désormais donc, toute l’attention est tournée vers la façon dont les prochaines décisions de la banque centrale américaine vont influencer l’économie mondiale.