Quelles conséquences pour la pénurie d’approvisionnement en solution aqueuse d’urée ?

La crise actuelle d’approvisionnement en solution aqueuse d’urée secoue actuellement la Corée du Sud. Et il est à craindre que la pénurie de ce produit ne provoque des perturbations dans de nombreux domaines, allant de la logistique et l’utilisation des véhicules publics tels que les camions pompiers et les ambulances à la production d’engrais agricoles et de produits alimentaires. Ce qui est à craindre aussi, c’est que le pays doive réduire l’exploitation de ses centrales thermiques, ce qui aura inévitablement un impact sur l’approvisionnement en électricité et pourrait provoquer une crise énergétique majeure cet hiver. Toute pénurie de solution d’urée, produit qui était très facile à obtenir dans le passé, pourrait bientôt frapper les industries et la société dans son ensemble.





Mais la question de l’approvisionnement en urée montre aussi que l’économie est étroitement liée à la sécurité et à la diplomatie. Les sud-Coréens ont maintenant vu qu’un conflit diplomatique entre des pays tiers pouvait aussi influencer leur propre économie à n’importe quel moment, du fait que les chaînes d’approvisionnement mondiales sont enchevêtrées. Plus encore, un conflit avec un pays en particulier peut également frapper encore plus durement l’économie sud-coréenne, comme en témoignent les représailles économiques de Pékin contre la décision de Séoul en 2016 de déployer un système anti-missile américain dans la péninsule ainsi que les restrictions à l’exportation du Japon contre la Corée du Sud en 2019.