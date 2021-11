Tablier du père (II)

ⓒ KBS

Est-ce que vous avez des souvenirs de votre père cuisiner ? Dans le passé, quand la Corée traversait sa période de développement accéléré, notamment entre 1970 et 1990, les pères étaient très occupés au travail. Ainsi, les mères s’occupaient du ménage, des enfants et des repas. Or, aujourd’hui, avec la tendance à mettre l’accent sur l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale, de plus en plus d’hommes participent activement aux tâches ménagères.

Comme la semaine dernière, « Saveur du terroir » part à la rencontre de ces hommes qui nous accueillent dans leur cuisine.





ⓒ KBS

Notre première destination cette semaine est la ville de Gwangju. M. Yoon qui est proviseur d’un lycée a un loisir particulier : faire la cuisine. Dans son bureau, il y a de nombreux livres de recettes, et chez lui, il n’hésite pas à passer le tablier pour sa famille. Ce sexagénaire dit qu’il ne se rend même pas compte du temps qui passe lorsqu’il est dans sa cuisine, sa meilleure amie. Pour sa femme, il est très exigeant quand il suit des recettes, mais elle reste la meilleure cliente du chef Yoon.

Quels sont les plats qu’il nous propose ? Tout d’abord, le « gochujangboggi ». C’est une sauce qui s’utilise largement dans la cuisine coréenne. On mélange de la viande de bœuf et de la pâte de piment rouge « gochujang » selon une proportion d’un pour deux. Petite astuce. On fait sauter la viande dans de la sauce soja mijotée avant d’y ajouter le gochujang. Cette sauce magique fait ressortir la saveur des différents plats.





Le « patsujebi » est un plat de souvenir que la mère de M. Yoon préparait souvent quand il était enfant. On commence par faire cuire des haricots rouges dans de l’eau bouillante, puis on fait tremper des morceaux de pâte de farine de blé déchirée à la main dans ce bouillon bien dense. D’une saveur profonde, il s’agit d’un plat que l’on recherche particulièrement quand le vent froid commence à souffler. Le « dubujeongol » est aussi un plat liquide qui réchauffe le corps. Dans une casserole, on pose divers ingrédients dont de la ciboulette, des champignons, des carottes, des pousses de soja, des navets et de la pâte de poisson « eomuk » de manière symétrique avec des boulettes de viande et du fromage de soja « dubu » préalablement cuites au milieu. On y ajoute de l’eau et fait cuire à feu doux. Ce plat liquide qui demande un soin particulier pour la préparation est non seulement succulent mais surtout bon pour la santé. Le « gimjang », la préparation de kimchi, le chou pimenté et fermenté, un rituel de la culture culinaire du pays du Matin clair, est également le travail de M. Yoon. En préparant le kimchi qui sera consommé tout au long de l’année par sa famille et la famille de sa fille, il se sent heureux.





ⓒ KBS

Déplaçons-nous dans le comté de Gokseong dans la province de Jeolla du Sud. Ici, nous sommes accueillis par le couple de M. Jung. Ce septuagénaire est devenu homme au foyer il y a 26 ans, après que sa femme a perdu la vue dans un accident. Malgré les difficultés pour s’occuper d’elle, il dit être heureux d’être à côté de sa moitié.

Entrons dans sa cuisine. Qu’est-ce qu’il va préparer ? Tout d’abord, avec les pousses de patate douce arrachées dans son potager, il prépare le « gogumasunnamul », un des plats préférés de sa femme. Il assaisonne les gogumasun légèrement cuits avec la pâte de soja fermenté et cela devient un plat d’accompagnement fort succulent. Le « minmulsaewoo aehobakjjigae » est un ragoût au bouillon profond infusé de nerfs de bœuf dans lequel sont trempés de la courgette, des pommes de terre et des crevettes d’eau douce. Ce plat riche en ingrédients nutritifs d’une saveur fraîche et simple est un plat qui fait sourire sa femme.





Et vous, avez-vous apprécié notre voyage à la recherche des plats préparés par les pères ? Mangez bien et restez en bonne santé tout au long de cet automne !