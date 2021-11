« DIMENSION : DILEMMA », 1er opus officiel d’ENHYPEN

ENHYPEN est un boys band formé en 2020 par Belift Lab, un label né de la collaboration entre HYBE, auquel appartient BTS, et CJ ENM Entertainment, le géant sud-coréen du divertissement. Il est composé de sept membres qui sont aussi les finalistes du télé-crochet musical « I-Land » diffusé entre juin et septembre 2020 sur la chaîne Mnet.





Le septuor a officialisé ses débuts le 30 novembre 2020 avec son premier mini-album « Border : Day One » représenté par « Given-Taken ». Et à peine deux semaines après ses débuts, il a remporté en 2020 le prix du « Next Leader » aux Fact Music Awards, mieux connus sous le nom « TMA ».





Son 2e EP « BORDER : CARNIVAL » sorti en avril dernier s’est même hissé à la 18e position du Billboard 200 et a pris la tête du classement japonais Oricon durant deux semaines de suite.





En s’imposant de plus en plus comme un groupe incontournable de la k-pop, ENHYPEN est cet automne de retour avec son 1er opus officiel composé de huit morceaux qui s’est écoulé à plus de 810 000 exemplaires en une semaine.