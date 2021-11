La coopération intercoréenne pour la reforestation

ⓒ YONHAP News

Les médias nord-coréens ont récemment souligné la nécessité de restaurer les forêts et de s'attaquer aux problèmes des émissions de gaz à effet de serre et du dérèglement climatique.





« L’Assemblée populaire suprême, le Parlement nord-coréen, a récemment adopté une loi forestière, faisant de la protection des forêts l'une des réalisations politiques du jeune leader. Depuis que celui-ci a pris le pouvoir, le Nord a déployé beaucoup d'efforts et d'investissements dans des projets forestiers, comme la création de nombreuses pépinières dans le pays. Les gouvernements locaux ont aussi été chargés de la restauration des forêts, tandis que les lois et les sanctions prévues par celles-ci ont été renforcées », explique Cho Han-bum, chercheur à l'Institut pour l'éducation sur la réunification.





Dans la déclaration de Pyongyang signée le 19 septembre 2018, les deux Corées sont convenues de collaborer activement en matière d'environnement afin de protéger et restaurer l'écologie naturelle et, dans un premier temps, de s'efforcer d'obtenir des résultats substantiels dans la coopération forestière actuellement en cours. Malheureusement, celle-ci est au point mort depuis l’échec du deuxième sommet entre Pyongyang et Washington à Hanoï, en 2019.