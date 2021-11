Les admissions à l'université en Corée du Nord

ⓒ YONHAP News

Toutes les universités nord-coréennes sont créées et fermées sous l'approbation de l'État. La plupart des universités des provinces admettent les étudiants de leur région. Seul un petit nombre d'établissements appelés « universités centrales » sélectionnent les étudiants dans tout le pays. Le statut d'une université nord-coréenne est ainsi déterminé par le fait qu'elle soit ou non une université centrale. Celles-ci représentent un peu plus de 10 % des quelque 270 universités qui ont été signalées par les médias nord-coréens depuis 2012.





Seuls les lycéens ayant obtenu d’excellents résultats scolaires ainsi que les diplômés des instituts de langues étrangères peuvent aller à l'université, sans pour autant être autorisés à s'inscrire dans celle de leur choix.





Le test d'entrée à l'université se déroule en deux étapes que sont l'examen préliminaire et l'examen principal. Si les candidats doivent obtenir de bons résultats pour être admis dans un établissement d’enseignement supérieur, d’autres éléments entrent également en ligne de compte.