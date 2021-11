Le marché tous les 5 jours de la ville de Jeju

Nous volons au-dessus de la mer à quelques minutes de l’atterrissage lorsque les turbulences commencent, juste suffisamment pour vous soulever le cœur. Mais nous gardons tous les yeux rivés sur l'océan en cherchant de loin le signe d'un groupe de dauphins qui se rapprocherait au large. De nos hublot nous voyons l'écume des vagues s'écraser sur les côtes puis en un instant la terre, ça y est, nous atterrissons sur l’île de Jeju.





ⓒ Getty Images Bank

Il est enfin temps de découvrir un peu les spécialités locales. Direction dans l’un des endroits les plus populaires de la région, le marché. Celui-ci a la particularité d'avoir lieu tous les cinq jours. Facile à retenir, tous les jours finissant par 2 et 7. Il occupe un vaste terrain et est composé d’une partie gérée par la ville, et une autre à de petits propriétaires. Et l'entrée c'est un Deolharubang, un petit papy de pierres gardien et protecteur de l’île qui nous accueille.





ⓒ Elody Stanislas

Et comme tout marché, on y trouve avant tout les spécialités locales. Sur cette île au climat subtropical, il est donc commun de trouver des variétés de poissons, de légumes et même d'algues que l'on ne retrouve pas ailleurs sur le territoire coréen. Les points de vente sont séparés par catégorie et repérables grâce à des panneaux carrés colorés qui se trouvent au-dessus des étalages. Facile pour vous donc de repérer les restaurants et je vous recommande alors fortement d'essayer les nouilles à la viande, et la Momguk, une soupe d'algues d'une espèce qui n’existe que sur l'île de Jeju. Si vous êtes plutôt sucré, Hoddeok à l’armoise, un petit beignet plat fourré ravira vos papilles.





ⓒ Elody Stanislas