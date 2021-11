Sur le chemin de l’aéroport (12) 말이 그렇다는 거지

Dialogue

효은: 맨날 먹을 수 있는데 내가 해녀 되면.

Hyo-eun :On pourra en manger tous les jours, si je deviens haenyo.





미진: 여긴 이런 거 다 잡아먹어야 돼?

Mi-jin :Ici, il faut pêcher soi-même ce genre de choses

pour les manger ?





효은: 말이 그렇다는 거지. 이모도 참 유머를 모르네.

Hyo-eun : C'est juste une façon de parler.

Tu ne comprends pas l’humour.





L’expression de la semaine

말이 그렇다는 거지. : C'est juste une façon de parler.





Cette expression est employée comme une réponse à son interlocuteur qui demande si ce que le locuteur a dit à propos d’une situation est vrai. Elle indique qu’il est peu probable qu’une telle situation se produise, mais que le locuteur a un peu exagéré en citant un exemple ou une supposition.





Ce que le locuteur a dit peut être positif ou négatif. Il est parfois possible que l’interlocuteur croie à tort qu’il a parlé d’une situation réelle, alors que c’était une plaisanterie.





Exemples

① 가: 네가 이번에 합격한다면 너를 매일 업고 다닐 텐데.

나: 정말 저를 업고 다닐 거예요?

가: 말이 그렇다는 거지.

A: Si tu réussis à cet examen, je te mettrai sur mon dos et te transporterai là où tu veux aller.

B: Vous allez vraiment le faire?

A : C'est juste une façon de parler.





② 가: 너 한 번만 더 약속 시간 안 지키면 다시는 너 안 만난다.

나: 정말이야?

가: 말이 그렇다는 거지. 그러니까 약속 시간 좀 잘 지켜.

A: Si tu ne respectes pas l’heure de rendez-vous encore une fois,

je ne te verrai plus jamais.

B: Vraiment?

A: C'est juste une façon de parler. Mais respecte bien l’heure de rendez-vous.





Consultante : Park, Ji-young (professeur retraitée du LEI, Université Nationale de Séoul)









Mots et expressions à retenir

맨날 : « tous les jours »

먹다 : « manger »

을 수 있다 : expression qui veut dire « pouvoir »

먹을 수 있는데 : combinaison du verbe 먹다 avec l’expression -을 수 있다 conjuguée avec la terminaison connective -는데 qui s’emploie pour expliquer une situation

내가 : combinaison de 나 « je » avec la particule de sujet « 가 »

해녀 : Une haenyeo (해녀) désigne une femme plongeuse en apnée à la recherche de produits de la mer. C’est l’une des spécialités de l’île de Jeju.

되다 : « devenir »

-면 : terminaison connective qui marque une supposition

▶Cette phrase est inversée. Dans l’ordre général, on dit d’abord la partie avec -면, ensuite celle avec -는데, comme « 내가 해녀 되면 맨날 먹을 수 있는데 ».

여긴 : forme contractée de 여기는, composé de 여기, « ici », et de 는, particule auxiliaire qui a la fonction de mettre en valeur le mot auquel elle est attachée

이런 : « ce genre de » ou « un tel »

거 : forme en style oral du mot 것 qui a le sens de « chose »

다 : « tout »

잡아먹다 : « attraper des animaux et les manger ». Ici, ce mot signifie « pêcher soi-même », puisqu’il s’agit de fruits de mer.

-어야 되다 : expression qui veut dire « devoir »

이모 : terme qui désigne une tante maternelle

▶ Ce mot est aussi employé pour s’adresser à une amie proche de sa mère. 유머 : « humour »

모르다 : « ne pas savoir » ou « ne pas comprendre »

-네 : terminaison finale non honorifique qui est employée pour exprimer une exclamation ou parler de ce dont on vient de se rendre compte





※ Les registres honorifiques et non honorifiques

En coréen, il y a les registres honorifiques et les non honorifiques. Les registres honorifiques sont utilisés pour s’adresser aux personnes qui sont plus âgées ou plus haut placées hiérarchiquement, à celles à qui on doit montrer du respect, ou encore à celles qu’on ne connaît pas bien. Et elles sont divisées en style formel et style informel. Le premier se termine par la terminaison 니다, comme 감사합니다 qui veut dire « Merci ». Pour ce qui est du style informel, il se termine par la terminaison -요, comme « 안녕하세요 » qui signifie « Bonjour ».





Alors, comment parler au registre non honorifique ? Pour vous donner une réponse simple, on enlève 요 des terminaisons du style honorifique informel -아요 et -어요. D’abord, voyons brièvement comment conjuguer un verbe au présent dans ce style. On prend le radical du verbe et y ajoute les terminaisons -아요 ou -어요 selon la règle : Si la dernière voyelle dans le radical du verbe est 아 ou 오, on prend -아요. Sinon, on prend -어요.





Ex) 받다 signifie « recevoir » et 열다 « ouvrir ». Le radical de 받다 est 받. Comme sa voyelle est 아, on prend -아요. Ça fait « 받아요 ». Prenons comme exemple la phrase : « 민수 reçoit un cadeau ». Le « cadeau », c’est « 선물 ». Comme 민수 est le sujet de la phrase, on y attache la particule de sujet 가. Et 선물 est l’objet direct et il est donc suivi de la particule d’objet direct 을. Ainsi, « 민수 reçoit un cadeau » se dit en coréen : « 민수가 선물을 받아요 ».





Quant à 열다, son radical est 열. Comme sa voyelle est 여, on prend -어요. Ça fait donc « 열어요 ». Par exemple, la phrase « 민수 ouvre la fenêtre ». La « fenêtre », c’est « 창문 ». Comme la phrase précédente, on doit ajouter une particule de sujet et une particule d’objet direct. Ça donne « 민수가 창문을 열어요 ».





Maintenant, transformons ces deux phrases en style non honorifique. Comme il suffit d’enlever -요 aux verbes conjugués, « 받아요 » devient « 받아 » et « 열어요 » devient « 열어 ». Comme ça, nos deux phases se transforment en « 민수가 선물을 받아 » et « 민수가 창문을 열어 ».