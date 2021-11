« ALPHA », 1e opus officiel de CL

CL a d’abord fait ses débuts en mai 2009 avec 2NE1 du label YG Entertainment. Son nom de scène vient de son prénom Chae-rin Lee. Pour rappel, 2NE1 est le premier groupe féminin de k-pop à avoir lancé une tournée mondiale non seulement en Asie mais aussi en Amérique du Nord.





Née en Corée du Sud, elle maîtrise l’anglais, le chinois, le japonais et le français. Lors de son enfance, la rappeuse et leader du girls groupe a vécu deux ans en France suivant son père, physicien, professeur et écrivain.





2EN1 sort son dernier single « Au revoir » en janvier 2017. L’artiste quitte sa maison de disque suite à la fin de son contrat en novembre 2019 avant de créer son propre label « Very Cherry ».





Pourtant, ses activités en tant que soliste remontent à il y a plus de huit ans. En mai 2013, CL a déjà sorti son premier single solo « The Baddest Female » produit par Teddy, le célèbre producteur du label YG Entertainment.





CL, la première musicienne sud-coréenne à avoir intégré le Billboard Hot 100 aux Etats-Unis, a sorti le 20 octobre dernier son premier album studio solo « ALPHA » composé de 11 morceaux qu’elle a elle-même signés.