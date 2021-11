Epik High Is Here : le trio masculin se produira en concert à Séoul

Date : du 17 au 19 décembre

Lieu : Parc olympique à Séoul





Epik High se produira en concert du 17 au 19 décembre au parc olympique à Séoul.





Intitulé « Epik High Is Here », le spectacle se déroulera à guichets fermés durant trois jours et chaque séance durera 150 minutes. Le retour du trio de hip-hop est d’autant plus attendu que son dernier concert devant le public remonte à il y a deux ans et demi.





Epik High ayant débuté en octobre 2003, a récemment sorti « Face ID » né de la collaboration avec trois rappeurs tendances Giriboy, Sik-K et JUSTHIS.