Exposition: «Focus Africa »

Une exposition mettant à l'honneur trois artistes contemporains représentatifs du continent africain se tient pendant deux mois à l'Espace d'arts Sun à Séoul.





Avec ses couleurs vives inspirées de la nature et sa diversité aussi grande que celle des ethnies du continent, l'art contemporain africain attire de plus en plus l'attention du monde entier.





L'exposition intitulée « Focus Africa » présente tour à tour des œuvres de trois artistes africains majeurs, à savoir le peintre et sculpteur camerounais Joël Mpah Dooh, du 9 au 28 novembre, le tanzanien Hendrick Lilanga, du 30 novembre au 19 décembre et son compatriote Edward Saidi Tingatinga du 21 décembre au 9 janvier de l'année prochaine.





Joël Mpah Dooh, qui a fait ses études en France, expérimente divers matériaux et techniques en peinture, en sculpture et en gravure. Hendrick Lilanga, dont les œuvres ont déjà été présentées à plusieurs occasions en Corée du Sud, a hérité du style coloré et fantaisiste de son grand-père peintre George Lilanga.





Edward Saidi Tingatinga, peintre autodidacte décédé en 1972 à l'âge de 40 ans est, quant à lui, réputé pour la grande liberté et le dynamisme de ses œuvres. Il est aujourd'hui considéré comme le peintre national de la Tanzanie.





Date : du 9 novembre 2021 au 9 janvier 2022

Lieu : Espace d'arts Sun à Séoul