Politiques de neutralité carbone et économie

Une réduction de l’utilisation du charbon constitue l’élément principal du « Pacte de Glasgow sur le climat » (COP26) qui a été adopté lors des derniers pourparlers des Nations unies sur le climat auxquels ont pris part 197 pays. Ce geste semble donc indiquer que la neutralité carbone émerge comme l’un des principaux sujets concernant l’ordre économique mondial.





Cependant, le chemin vers la neutralité carbone ne va pas être vraiment facile à atteindre, de surcroît dans les délais prévus. Alors que presque tous les pays du monde s’efforcent de réduire leur production d’électricité à base de charbon, la reprise conformément à la stratégie de « vivre avec le COVID-19 » aux quatre coins de la planète, associée au conflit commercial entre la Chine et l’Australie, suscitent de vives inquiétudes quant à une crise énergétique dans les semaines à venir. Car il ne faut pas oublier que tous les ans avant le début de l’hiver, quand la demande d’énergie se fait de plus en plus forte, les prix des matières premières telles que le charbon, le pétrole et le gaz naturel grimpent en flèche, exerçant une pression à la hausse sur l’inflation. L’hiver s’annonce donc très rude !