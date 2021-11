Paysage d’automne (I)

ⓒ KBS

Nous sommes actuellement à la fin de l’automne au pays du Matin clair. C’est bientôt l’hiver, la saison la plus froide et la plus sèche de l’année. Avant qu’il ne soit trop tard, beaucoup profitent de cette saison pour découvrir, d’une manière ou d’une autre, les beaux paysages naturels.

Cette semaine et la semaine prochaine, « Saveur du terroir » vous invite à accompagner des personnes qui nous font découvrir les différentes couleurs de cette magnifique saison d’automne !





Notre première destination cette semaine est la ville de Mungyeong, dans la province de Gyeongsang du Nord. Ici, il y a un site de vol libre situé à 866 m d’altitude. Cette zone entourée de montagnes dont les monts Juheul et Baekhwa est reconnue comme le meilleur site pour faire du parapente. M. Song, pilote qui a près de 25 années d’expérience, est devenu un guide pour les visiteurs. A côté de lui, il y a Mme Hong, qui l’accompagne depuis très longtemps. Originaire de cette ville, elle s’est intéressée au parapente il y a 20 ans en voyant les gens voler. Depuis, elle a pratiqué ce sport en tant que loisir, et aujourd’hui, elle travaille avec M. Song pour accueillir et aider les visiteurs.





En automne, Mme Hong est particulièrement occupée. C’est à la fois la saison de la récolte des pommes et celle la plus grouillante de monde pour le parapente. La pomme « gamhong » qui est la spécialité régionale se caractérise par sa saveur juteuse et douce. Selon cette quadragénaire, une bouchée suffirait pour assouvir la soif après le vol.

Après une longue journée, l’équipe de gestion du site se rassemble pour partager de bons plats avec des viandes « yakdol », des spécialités régionales de Mungyeong. En effet, les porcs et les bœufs sont nourris d’aliments mélangés avec des pegmatites dites « yakdol » ou « pierre médicinale » du fait leur teneur en minéraux essentiels, finement broyées. Résultat ? Ces viandes sont riches en acides gras non saturés et en acides aminés essentiels. Tout d’abord, le « yakdolhanwoobulgogi ». Pour préparer ce barbecue, un des plats représentatifs de la cuisine coréenne, on n’oublie pas d’ajouter des tranches de pomme qui permettent de dégager l’odeur particulière de la viande, d’adoucir la texture et de rendre la saveur plus délicieuse. Il y a aussi le « yakdoldoejijoksal mugenjijjim ». On fait cuire les pattes antérieures du porc avec le kimchi vieilli « mugeunji », et cela donne un plat succulent qui devient un « voleur de riz ». En partageant ces plats fortifiants à base d’ingrédients frais locaux, toute l’équipe reprend de l’énergie pour le lendemain.





On observe de plus en plus de cyclistes au pays du Matin clair. M. Kim et Mme Seo partent souvent à Yangsuri, la Mecque des campeurs cyclistes. Et aujourd’hui, ils sont accompagnés de Marcus, un Anglais vivant à Séoul. Les trois trentenaires partent de la ville de Guri près de la capitale pour rouler le long du fleuve Namhan. Ils s’arrêtent de temps en temps pour assouvir leur faim avec des œufs durs ou des fruits en appréciant les beaux paysages. Enfin arrivés sur le site du camping de Dumulmeori, l’intersection du fleuve Bukhan et du fleuve Namhan, les membres préparent des plats les uns pour les autres. Tout d’abord, le couple de M. Kim cuit le « gobchangjeongol », le ragoût pimenté de tripes de bœuf garni de divers légumes dont les champignons. Quant à Marcus, il prépare le « samgyetang », un de ses plats coréens préférés. Il fait cuire un poulet avec de l’ail, du ginseng frais et des jujubes pendant environ une vingtaine de minutes. Ensuite, il enlève le ginseng et le poulet bien cuit avant d’y ajouter du riz gluant pour en faire une soupe. Enfin, on ajoute la chair de poulet déchirée à la main et assaisonne avec un peu de sel. C’est tout. Les trois amis passent des moments délicieux entourés de beaux paysages multicolores.





Notre voyage culinaire à la découverte des plats d’automne se poursuit la semaine prochaine !