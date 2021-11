Pyongyang organise une conférence sur les « trois révolutions »

ⓒ YONHAP News

La Corée du Nord a organisé une Conférence des pionniers des trois révolutions dans le but de récompenser les fonctionnaires et les unités ayant obtenu de bons résultats dans les trois domaines de l'idéologie, des technologies et de la culture. La conférence a lieu environ tous les dix ans depuis novembre 1986, mais la dernière édition, la cinquième du genre, s’est tenue seulement six ans après la précédente, en 2015.





« Lors du cinquième congrès du parti en 1970, l'ancien dirigeant nord-coréen et fondateur de la nation Kim Il-sung a appelé à mener une révolution dans les trois domaines que sont l'idéologie, les technologies et la culture. Pour obtenir des résultats plus tangibles, son fils et successeur Kim Jong-il a par la suite lancé le "Mouvement du Drapeau Rouge aux Trois Révolutions", consistant à attribuer des drapeaux rouges aux personnes s’étant illustrées dans ces trois révolutions », explique Hong Min, chercheur de la division de recherche sur la Corée du Nord à l'Institut coréen pour la réunification nationale.





Absent de la conférence, Kim Jong-un a adressé une lettre dans laquelle il exhorte le peuple à mettre activement en œuvre le mouvement des trois révolutions. Il souligne que celui-ci n'avait pas été mené correctement jusqu'à présent en raison des difficultés économiques et appelle à la nécessité de trouver des mesures plus efficaces.