L'enseignement supérieur en Corée du Nord

ⓒ KBS

La « Constitution socialiste » de la République populaire démocratique de Corée précise que l'État doit appliquer le principe fondamental de la pédagogie socialiste et éduquer les membres de la nouvelle génération pour en faire des révolutionnaires résolus prêts à lutter pour la société et le peuple, des hommes nouveaux du type Juche, dotés de savoir, de vertu et de robustesse.





Par conséquent, les étudiants sont tenus de visiter les différents sites de combat historiques afin de s’imprégner des « exploits révolutionnaires » des anciens dirigeants Kim Il-sung et Kim Jong-il. Les cours d'idéologie doivent par ailleurs représenter 20 % de la totalité du programme, et ce quelle que soit la spécialité. Les étudiants sont également contraints d'effectuer des travaux forcés, lesquels font partie du programme d'enseignement.





Il semble par ailleurs que la Corée du Nord ait mis en œuvre diverses modalités d'éducation afin de favoriser l'émergence de ressources humaines de haute qualité, capables de diriger l'ère de l'économie de la connaissance. Mais les analystes remarquent que le pays devra d'abord résoudre les problèmes chroniques de son système universitaire pour que la réforme de l'éducation connaisse le succès qu’il espère.