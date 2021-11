Sur le chemin de l’aéroport (13) 말이 그렇다는 거지

Dialogue

수아: 가끔 너 하나만 생각해 하잖아. 언니는 그게 돼?

Soo-ah :Tu sais, parfois, on dit que tu ne dois penser qu’à toi.

Mais c’est possible pour toi ?





현주: 택도 없지.

여기는 첫째, 여기는 둘째,

여기는 셋째, 여기는 남편이랑 시댁.

Hyeon-ju : Il n’y a aucune chance.

Ici, c’est mon premier, ici, le deuxième, ici, le troisième

et ici, mon mari et sa famille.





L’expression de la semaine

택도 없지. : Il n’y a aucune chance.





택 est un mot incorrect de 턱 qui signifie « cause ou raison de quelque chose ». On l’utilise le plus souvent sous forme d’adjectif verbal « 턱없다 » qui se traduit par « être absurde », « être insensé » ou « être loin d’atteindre un certain niveau ».





Cette expression s’emploie pour indiquer qu’une parole ou une action n’a aucun fondement, n’est pas raisonnable, ou n’est pas à la hauteur de faire quelque chose. Dans les conversations courantes, on dit très souvent « 택도 없다 », mais ce n’est pas correct. Il faut dire « 턱도 없다 » ou « 턱없다 ».





Par exemple, si le prix d’un objet est fixé trop élevé ou trop bas, on peut dire « 턱없는 가격이다 » ou « 턱없이 높은/낮은 가격이다 ». Cette expression peut être remplacée par « 말도 안 되다 » qui signifie « ne pas être réalisable » ou « ne pas être raisonnable ».





Exemples

① 가: 이 정도면 5명이 충분히 먹을 수 있겠지?

나: 택도 없지. 이거 가지고 3명도 못 먹겠다.

A: Cette quantité devrait suffire pour que cinq personnes mangent suffisamment, n’est-ce pas?

B: Il n’y a aucune chance. Ça ne sera pas suffisant même pour trois personnes.





② 가: 우리 팀이 우승할 수 있을까?

나: 택도 없지. 우리보다 훨씬 뛰어난 팀이 얼마나 많은데.

A: Est-ce que tu penses que notre équipe pourra remporter la victoire?

B: Il n’y a aucune chance. Il y a beaucoup d’équipes bien meilleures que la nôtre.





Consultante : Park, Ji-young (professeur retraitée du LEI, Université Nationale de Séoul)









Mots et expressions à retenir

가끔 : « parfois »

너 : « tu » ou « toi »

하나 : « un »

만 : particule qui donne le sens de « seulement »

하나만 : « un seul » ou « seulement »

생각하다 : « penser »

하잖아 : combinaison de 하다 avec -잖아, expression utilisée pour indiquer que l’on est déjà au courant de quelque chose.

▶ La forme complète de 하잖아 est -라고 하잖아, expression qui s’emploie pour rapporter indirectement ce qu’une tierce personne a dit.

생각해 : forme au présent de 생각하다 conjuguée avec la terminaison finale non honorifique -아.

▶ Dans le cas des verbes qui se terminent par -하다, leur forme conjuguée avec la terminaison finale non honorifique -아 est -해. Ainsi, 생각하다 conjugué avec -아 devient 생각해. Dans cet extrait, ce dernier est une forme impérative.

언니 : ce mot signifie, au sens propre, une grande sœur pour une femme. Mais aujourd’hui, au sens large, les sud-Coréennes appellent souvent leurs amies féminines, plus âgés qu'elles, 언니.

그게 : forme contractée de 그것이. Ce dernier est composé de 그것, « cela » et de la particule « 이 ».

되다 : « être possible »

남편 : « mari »

시댁 : « famille du mari »

이랑 : particule qui donne le sens d’« avec »