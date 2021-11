L'épopée du rail en Corée du Sud

Nous allons nous intéresser cette semaine à l'histoire et au développement du train au pays du Matin clair. Ce moyen de transport particulièrement relaxant et pratique n'a cessé de se moderniser et de s'adapter aux besoins des usagers au fil des années pour devenir un incontournable afin de découvrir les petits trésors qu'offrent la péninsule et même une attraction touristique à lui tout seul. Ici, les gares et l'intérieur des cabines sont d'une propreté irréprochable et les trains sont toujours ponctuels. Pas de cohue sur les quais de gare, tout est fluide et bien organisé. En plus, il n'est pas rare de retrouver des animations et installations de loisir dans certaines voitures.





ⓒ Getty Images Bank

L'ensemble du réseau ferroviaire est géré par Korail, la compagnie nationale des chemins de fer relevant du ministère de l'Aménagement du Territoire et des Transports, et le KTX, qui n'est autre que le train à grande vitesse local, en est un des éléments les plus emblématiques. Lancé en 2004, il a été conçu pour atteindre 305km/h et peut ainsi parcourir les quelque 350 km qui séparent Séoul de Busan, la deuxième plus grande ville du pays située dans le sud-est de la péninsule, en moins de trois heures. A bord, le personnel s'apparente davantage à des hôtesses de l'air ou des stewards que des contrôleurs. Tirés à quatre épingles, ils saluent aimablement les passagers en entrant et en sortant de chaque wagon tout en proposant leurs services en cas de besoin.





ⓒ YONHAP News, KORAIL TOURISM DEVELOPMENT

La Korail propose également une multitude de trains spéciaux afin de favoriser l'accessibilité des régions touristiques et d'explorer les beaux paysages coréens. Il y a par exemple l'East Sea & Santa Village Train, le West Gold Train ou encore le Rail Cruise Haerang. Décorations insolites, bain de pieds, voitures restaurants, tout y est prévu pour le plaisir et le confort des passagers.