Thierry Laplanche : Français, vit à Daejeon en Corée du Sud

Nos plus jeunes auditeurs, arrivés récemment sur nos ondes, se sont familiarisés avec sa voix grâce au « Journal », alors que nos anciens amis, eux, ont pu le découvrir en 2013 pour la première fois avec la rubrique « Un Français en Corée » intégrée dans votre émission « Entre nous ». C’est notamment grâce à cette rubrique qu’il en apprend davantage sur la culture coréenne, en voyageant aux quatre coins du le pays.





Après des années de va-et-vient et de bons et loyaux services, notre cher Thierry quitte le service français et Séoul pour rejoindre Daejeon dans le centre du pays. La ville où son premier contact avec le pays du Matin clair a commencé. Là-bas, il va retrouver son premier amour, l’informatique et démarrer une nouvelle carrière dans une entreprise sud-coréenne. Mille remerciements et bon vent pour son bel avenir !