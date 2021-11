The Boyz va organiser un fan-concert

ⓒ Cre.ker Entertainment

The Boyz, qui a sorti le 1er novembre dernier son 3e single album, a remporté deux trophées avec « MAVERICK » dans différentes émissions consacrées à la k-pop.





Composé de 11 garçons, le groupe qui a fait ses débuts en décembre 2017 avec leur 1e mini-album « The First » va organiser du 3 au 5 décembre un fan-concert baptisé « THE B-ZONE » au parc olympique à Séoul.





Cet événement associant un concert et un fan-meeting, une rencontre non virtuelle, va être organisée pour la première fois depuis le dernier fan-con « THE CASTLE » qui s’est tenu il y a presque trois ans.





Et à peine cinq minutes après l’ouverture de la billetterie en ligne, toutes les places destinées à sa communauté de fans pour trois jours de spectacle s’étaient arrachées. Le dernier concert qui se tiendra le 5 décembre sera également diffusé en direct en ligne afin de permettre à un plus grand nombre de spectateurs d’en profiter.





Pour rappel, The Boyz a réalisé un nouveau record de vente avec son 6e EP « THRILL-ING » qui s’est écoulé à plus de 520 mille exemplaires.