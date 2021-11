ONF prévoit un comeback avant le départ de ses membres pour le service militaire

ⓒ WM Entertainment

ONF qui a débuté en août 2017 avec six garçons va publier un nouvel album le 3 décembre prochain, seulement quatre mois après la publication de son disque estival « SUMMER POPUP ALBUM ».





Il s’agit de son sixième mini-album. Intitulé « Goosebumps », ce disque marquera la dernière promotion avant le départ de ses membres sud-coréens pour leur obligation militaire. Les deux premiers membres qui vont partir servir sous les drapeaux sont Hyo-jin et J-Us qui dirigent chacun « ON TEAM » et « OFF TEAM ». Ils ont annoncé cette nouvelle le 1er novembre en postant une lettre manuscrite sur les réseaux sociaux.

Rappelons que le dernier album « POPPING » s’est classé au 2e rang du Billboard World Digital Song Sales, soit le meilleur classement pour ce boys band.