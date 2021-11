Steve Kwon reçoit le prix de la Fondation Asan pour son bénévolat en Afghanistan

ⓒ YONHAP News

Steve Kwon, fondateur de l’association à but non lucratif, Nutrition et éducation internationales (NEI) a remporté jeudi dernier le prix du service à la communauté, accordé par la Fondation Asan, organisme sud-coréen.





L’Américain d’origine sud-coréenne de 74 ans s’est investi dans la lutte contre la faim en Afghanistan en promouvant la culture des légumineuses riches en protéines et l’industrie de leur transformation, pendant 18 ans. Grâce à lui, désormais, 30 provinces afghanes sur 34 cultivent des haricots. Selon Kwon, même les talibans soutiennent leurs activités d’autant qu’elles servent à venir en aide aux gens dans le besoin.





L’objectif de la NEI est d’aider le pays d’Asie du Sud à éradiquer la malnutrition par ses propres moyens. Kwon souhaite appliquer ce modèle d’assistance dans d’autres nations comme le Sri Lanka, la Tanzanie et les Philippines.