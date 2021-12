« AMY », 3e opus officiel d’Ailee

Aliee de son nom coréen Lee Ye-jin est une vocaliste américaine d’origine coréenne. Avant de sortir son premier single « Heaven » en février 2012, elle a d’abord fait son apparition dans la saison 2 de la série télévisée « Dream High » de la chaîne KBS 2TV, diffusée à partir du 30 janvier de la même année.





Peu après ses débuts, elle remporte son premier trophée dans « Music Bank » avec « I Will Show You » de son premier EP publié en octobre 2012. Accaparant l’attention du public avec son incroyable talent en musique, elle poursuit la « success story » avec « U&I », titre phare de « A’s Doll House » sorti en juillet 2013.





Ailee est très appréciée pour sa voix à la fois touchante et puissante. On peut l’entendre souvent dans différents dramas sud-coréens. « I will go to you like the first snow » de la bande originale du célèbre drame « Goblin » de la chaîne tvN en est une excellente illustration.





Elle est aujourd’hui de retour avec son 3e album studio « AMY ». ‘AMY’ est son prénom anglais. Le choix de ce titre personnel pour son nouvel album illustre la volonté de la vocaliste de partager la musique qui la reflète de la façon la plus sincère et fidèle qui soit.