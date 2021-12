Le Jinju Jazz festival se tiendra les 10 et 11 décembre

Date : les 10 et 11 décembre

Lieu : Centre de culture et d’art Gyeongnam à Jinju





La ville de Jinju située dans la province de Gyeongsang du Sud va accueillir le festival du jazz les 10 et 11 décembre. Il s’agit de sa 4e édition. Le public pourra accéder à l’ensemble des programmes gratuitement à part la « Main Jazz Stage » qui se déroulera au centre de culture et d’art Gyeongnam.





Sur le line-up du premier jour, on retrouve Woong San, ancienne religieuse bouddhiste et Ha Dong-kyun, vocaliste du groupe Wanted qui mènent leur carrière respective depuis 2003 et 2002.





Le lendemain, Park Jung-hyun, considérée comme la meilleure interprète du RnB du pays va partager la scène avec le quartette La Ventana et la jeune vocaliste Moondalci.