Concert de Jang Sa-ik et Oh Jung-hae à Ansan

Les chanteurs Jang Sa-ik et Oh Jung-hae donneront ensemble un concert le 18 décembre au Centre de culture et d'arts d'Ansan dans la province de Gyeonggi.





Connu pour sa voix unique, rauque et émouvante, Jang a fait ses débuts de chanteur à l’âge de 46 ans après avoir exercé une dizaine de métiers, d’employé de magasin de meubles à marchand ambulant en passant par garagiste. Il a vite trouvé sa place sur la scène musicale sud-coréenne avec un style combinant des éléments de la musique traditionnelle coréenne, du jazz et de la musique classique. Lors de ce concert, il sera entouré des musiciens de jazz, des joueurs d’instruments coréens come le haegeum, ainsi que d’un groupe a cappella appelé The Solists.





Oh, dotée d’une voix claire et mélancolique, est une chanteuse spécialisée dans le pansori, le récit chanté traditionnel coréen. Elle est aussi une actrice qui a fait ses débuts dans le film « La Chanteuse de pansori » d’Im Kwon-taek en 1993. Pour ce concert, l’artiste se produira en compagnie du groupe de musique traditionnelle Hanpuri Gamuak Korea.





Date : le 18 décembre 2021

Lieu : Centre de culture et d'arts d'Ansan