Jang Sa-ik et Lee Hee-moon à Suwon

Deux artistes de différentes générations, le chanteur populaire Jang Sa-ik et le musicien de fusion Lee Hee-moon, se réunissent pour un concert le 19 décembre au Centre d'arts de Gyeonggi à Suwon.





Jang possède un timbre et une voix uniques qui font de lui l’un des chanteurs les plus appréciés du pays. Lors de cette soirée, le vocaliste de 72 ans, entouré de ses musiciens de talent, interprétera plusieurs de ses chansons à succès dont notamment « Allons voir les fleurs » et « Eglantine ».





Lee, âgé de 45 ans, a fait ses débuts en 2008 comme chanteur traditionnel spécialisé dans les Gyeonggi minyo, les chansons folkloriques originaires de Séoul et de la province de Gyeonggi, avant de se tourner vers un genre bien particulier qui mélange musique traditionnelle, jazz et rock. Connu également pour ses tenues excentriques sur scène, cet ancien membre du groupe de musique traditionnelle fusion SsingSsing se produira en compagnie de sa nouvelle bande éphémère Obangsingwa, formée avec le duo NomNom et le groupe Heosongsewol.





Date : le 19 décembre 2021

Lieu : Centre d'arts de Gyeonggi à Suwon