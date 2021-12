Concert de l’Orchestre symphonique de la KBS

L’Orchestre symphonique de la KBS montera sur la scène du Centre d'arts de Séoul le 24 décembre pour son dernier concert de l'année. Il s'agit aussi du 773e concert régulier de cette formation créée en 1956.





C’est également l’occasion pour l’Orchestre de présenter son nouveau chef principal et directeur musical Pietari Inkinen qui entre officiellement en fonction le 1er janvier 2022. Agé de 41 ans, ce chef finlandais a commencé sa carrière musicale comme violoniste. Il est actuellement chef principal de la Philharmonie de la Deutsche Radio de Saarbrücken Kaiserslautern et de l’Orchestre philharmonique du Japon.





En première partie de concert, l’Orchestre interprétera « Finlandia » de Sibelius, arrangée pour chœur, en guise d’hommage au pays natal de son nouveau chef. La seconde partie du concert sera consacrée à la Symphonie no. 9 en ré mineur « Chorale » de Beethoven. Le Chœur métropolitain de Goyang, le Chœur Motet de Séoul et plusieurs chanteurs et chanteuses accompagneront la formation lors de cette soirée.





Date : le 24 décembre 2021

Lieu : Centre d'arts de Séoul