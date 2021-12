Paysage d’automne (II)

ⓒ KBS

Avez-vous passé un agréable automne ? Au pays du Matin clair, les mois de décembre, janvier et février sont considérés comme la saison d’hiver. Donc, en théorie, à partir de demain, nous entrons dans la période hivernale.

Comme la semaine dernière, « Saveur du terroir » partira dans diverses régions à la rencontre de personnes qui apprécient cette belle saison en se régalant de délicieux plats.





Notre première destination cette semaine est la forêt de bouleaux du comté d’Inje, dans la province de Gangwon. Il y a longtemps, ce fameux site était une forêt de pins touffue, qui a été attaquée par des parasites suçant la sève. Ainsi, on a fini par y aménager un bois de bouleaux, arbre très résistant face aux insectes et aux différentes maladies. Le bouleau est connu pour son écorce blanche, lisse et brillante, ses feuilles colorées, et ses nombreuses propriétés médicinales.

Les guides de cette forêt qui accueillent les visiteurs tous les jours ont la chance de découvrir la beauté de ce site et ses différents paysages selon la saison. Ils nous proposent de se promener d’abord en sentant l’odeur de la forêt et de la terre avant de lever la tête et de contempler la lumière. On pourrait ainsi apprécier le paysage le plus splendide des bouleaux.





Les guides nous invitent à leur déjeuner. Aujourd’hui, le principal ingrédient est le « gomchwi ». Cette plante sauvage qui se consommait uniquement au printemps dans le passé est désormais cultivée tout au long de l’année.

Que prépare-t-on avec cette plante dicotylédone vivace de la famille des composées ? Tout d’abord, le « gomchwisuyuk ». On fait cuire à la vapeur la viande de porc en y trempant les gomchwi qui permettent de dégager l’odeur particulière de la viande et d’y ajouter un parfum naturel. Lorsqu’on consomme la viande, on n’oubliera pas de l’enrouler dans une feuille de gomchwi. Il y a aussi le « gomchwibap ». On fait cuire le gomchwi dans l’eau bouillante pour le rendre plus clair, puis on l’assaisonne avec de l’huile de sésame sauvage avant de le cuire avec le riz. L’huile de sésame sauvage adoucit la saveur amère de l’herbe. Pour accompagner ces plats, on prépare les beignets de piment vert qui forment avec le gomchwi un mariage gustatif et nutritif.





Déplaçons-nous à Byeonsanbando, un célèbre parc national situé dans la province de Jeolla du Nord, dans le sud-ouest de la péninsule. On y rencontre une famille qui fait de la randonnée le long de la mer. Sur le chemin, il y a une zone où les passants ont attaché des coquilles sur lesquelles sont inscrits différents vœux. Les quatre membres de la famille de M. Kim le font aussi en guise de souvenir. Lorsqu’ils prennent une pause, Mme Noh distribue des boulettes de riz mélangé à différents légumes et des anchois secs et salés. Ils assouvissent leur soif avec le « sikhae », une boisson traditionnelle coréenne bien sucrée à base de riz. Ils partagent ces en-cas soigneusement préparés par la mère en appréciant de splendides paysages variés. Lorsque la famille arrive au port Gyeokpohang, elle se dirige vers le grand marché aux poissons pour acheter des coquillages pour le dîner prévu sur le site du camping, la destination finale de la randonnée du jour. On commence par préparer la grillade de coquillages sur la braise. Les coquillages bien frais, cuits et trempés légèrement dans la sauce de piment rouge et de vinaigre « chogochujang », sont particulièrement fermes sous la dent. Le rouleau de printemps, une spécialité culinaire vietnamienne, est le menu préféré de toute la famille. Une fois les ingrédients préparés dont la carotte, le champignon, la viande émincée, la crevette et la pomme, on enroule la garniture dans une galette de riz crue légèrement trempée dans l’eau bouillante. Chacun peut apprécier le plat selon ses goûts.





Mangez bien et restez en bonne santé tout au long de l’hiver !