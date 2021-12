Inzen : une société de plate-forme de données

ⓒ INZENT

La société sud-coréenne Inzen a commencé son activité commerciale dans le secteur de la finance, puis elle a étendu ses activités aux secteurs publics, à la fabrication et aux télécommunications en développant différentes solutions. Depuis 2020 cependant, elle s’est complètement redéfinie comme une entreprise de plate-forme de données, et désormais elle se concentre sur des solutions qui collectent, connectent, distribuent, stockent et analysent les données afin que ses clients puissent les utiliser de manière plus efficace.





ⓒ INZENT

Pour donner un exemple simple, un très grand nom de la distribution sud-coréen organise tous les ans un événement au cours duquel de nombreux clients se connectent à son site. Cela génère une énorme quantité de transactions et il est primordial de gérer cet afflux de commande rapidement pour ne pas saturer le serveur. Mais pour les commerciaux, sauf s’ils sont des professionnels du domaine de l’informatique, c’est très difficile de gérer un grand nombre de données qui augmentent d’un seul coup. Ce qu’a fait Inzen, c’est une plateforme, eXperDB, qui va ajuster automatiquement la quantité de données sur le cloud et traiter les données reçues rapidement pour que le site de l’entreprise commerciale puisse continuer son activité et vendre ses produits.