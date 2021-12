ⓒ Getty Images Bank

Une endémie est une maladie infectieuse qui est présente habituellement dans une zone particulière. Comme la maladie éclate régulièrement dans cette zone géographique spécifique, il est possible, dans une certaine mesure, de prédire le nombre des infections. Parmi les maladies endémiques, on retrouve le paludisme et la dengue qui sont souvent signalés en Asie du Sud-est, en Amérique du Sud et en Afrique.

Ces derniers temps, de nombreux experts médicaux et économiques ont évoqué la transition du COVID-19 vers une endémie, du fait que des vaccins ont été distribués rapidement, que des traitements sont en cours de développement, et que les sociétés répondent plus efficacement à la maladie.

Selon le Fonds monétaire international (FMI) et le Bureau de recherche macroéconomique de l'Asean+3, le COVID-19 va devenir endémique après être passé par le stade de pandémie. Aussi va-t-il nécessaire de mener des politiques macroéconomiques expansionnistes et de concentrer une aide sur les groupes touchés jusqu’à la fin de la crise. Et le plan dit « vivre avec le COVID-19 » qui a été mis en œuvre dans de nombreux pays dont la Corée du Sud peut être compris dans ce contexte, celui d’une transition du COVID-19 vers une endémie.