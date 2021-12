La Corée du Nord émet des billets de nécessité

ⓒ KBS

La Banque centrale de Corée du Nord a émis des « donpyo » pour la première fois en 1979. À l'époque, il était impossible d'utiliser directement les devises étrangères. Pour faire des achats, ceux qui avaient de l'argent étranger devaient obligatoirement l'échanger contre ces bons de monnaie. À partir de 1988, la Banque du commerce extérieur a commencé à les imprimer.





Avec l’expansion du marché privé, communément appelé « jangmadang », et l'utilisation généralisée des dollars américains et des yuans chinois, des changeurs privés sont apparus au nord du 38e parallèle et les bons d'argent ont peu à peu cessé de circuler. Après les mesures de réforme économique du 1er juillet 2002, le système du « donpyo » a été aboli.





Les médias nord-coréens n'ayant pas fourni plus de détails sur cette monnaie de nécessité, plusieurs interprétations ont été avancées quant à leur récente émission. Certains pensent que le régime tente de sécuriser l'argent étranger détenu par les citoyens en raison d'une pénurie prolongée de devises étrangères due à la fermeture des frontières, tandis que d'autres soupçonnent une volonté d’augmenter les finances de l'État.