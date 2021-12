Le mariage en Corée du Nord

ⓒ Getty Images Bank

En Corée du Nord, l’industrie du mariage n'existe pas. Traditionnellement, la célébration se déroule au domicile de la mariée ou du marié, et les membres des familles se chargent des préparatifs nécessaires, y compris de la nourriture. Lors de la cérémonie, la femme est en général vêtue de l’habit traditionnel coréen, le hanbok, tandis que l’homme porte un costume classique.





« En général, les mariés se rendent chacun son tour au domicile de l’autre afin d’y organiser une cérémonie, c’est ainsi, grâce à ces deux célébrations distinctes, que l’union est proclamée. Toutefois, la période de souffrance économique qu’a connue le pays dans les années 1990 a fini par mettre un terme à cette coutume onéreuse. Désormais, une unique cérémonie a lieu, généralement au domicile du marié », explique Cho Jeong-ah, vice-présidente de l'Institut sud-coréen pour la réunification nationale.





Depuis la période de la « Marche ardue », les habitudes en matière de mariage ont beaucoup évolué en Corée du Nord. Les membres des classes moyennes et supérieures préfèrent ainsi tenir la cérémonie dans un restaurant plutôt qu'à domicile, et ils ont de plus en plus tendance à confier l’organisation du buffet à un traiteur.