Docteur Prisonnier (1) 확실해요?

의료자문: 진단서에 있는 병명대로 판코니 빈혈 증세랑 일치합니다.

Conseiller médical :Cela correspond aux symptômes de l'anémie de Fanconi, comme le nom de la maladie indiqué sur le certificat médical.





정의식: 확실해요?

Cheong Eui-sik : Vous en êtes sûr ?





의료자문: 예. 조속히 외부 병원으로 이송하는 게 좋을 듯합니다.

Conseiller médical :Oui. Il vaudrait mieux la transférer immédiatement

dans un autre hôpital.





확실해요? : Vous en êtes sûr ?





확실하다 : adjectif verbal qui signifie « être certainement ainsi »





Cette expression s’emploie pour vérifier si les propos de l’interlocuteur sont exacts. Elle peut être utilisée pour examiner s’il y a une erreur ou un mauvais jugement. Elle est aussi employée quand il y a quelque chose de douteux et pour demander si c’est bien clair.





Si le locuteur demande « 확실해요? », cela peut rendre son interlocuteur embarrassé et le faire douter sur une quelconque erreur de sa part. A la place de « 확실해요? », on peut utiliser « 틀림없어요? », « 믿어도 돼요? » ou « 정말 그래요? ».





① 가: 내일까지 보고서를 끝내겠습니다.

나: 확실해요? 이번에는 믿어도 되겠죠?

A: Je vais finir ce rapport jusqu’à demain.

B: Vous en êtes sur? Est-ce que je peux vous faire confiance cette fois-ci?





② 가: 아까 서류를 분명히 여기에 올려놓았는데 안 보이네요.

나: 여기에 놓은 거 확실해요? 다시 한 번 잘 생각해 봐요.

A: Je suis certain que j’ai posé le document ici, mais je ne le vois plus.

B: Vous êtes sûr que vous l’avez posé ici? Réfléchissez bien encore une fois.





진단서 : « certificat médical »

에 : particule de lieu qui porte le sens de « à », « dans » ou « sur »

있다 : « il y a » ou « se trouver »

병명 : « nom de la maladie »

대로 : « comme »

판코니 빈혈 : l'anémie de Fanconi

증세 : « symptôme »

랑 ou 이랑 : particule qui indique que le mot auquel elle est attachée est un objet de comparaison

일치하다 : « correspondre »

예: « oui »

▶ On peut aussi dire « 네 ». 예 et 네 sont des termes honorifiques. En non honorifique, on dit « 응 ».

조속히 : « immédiatement » ou « dès que possible »

외부 : « extérieur »

병원 : « hôpital »

으로 : particule qui donne le sens de « vers », « à » ou « dans »

이송하다 : « transférer »

좋다 : « être bien »

-을 듯하다 : expression qui se traduit par « il semble »





※ Les adjectifs et les adverbes





En coréen, il y a deux sortes d’adjectifs : adjectifs épithètes et adjectifs verbaux. Les premiers sont des adjectifs qui s’emploient pour qualifier les substantifs, comme « joli », « grand » ou « petit ». Les derniers qualifient aussi les substantifs, mais ils servent de verbe dans les phrases. Alors, ils se traduisent, par exemple, « être joli », « être grand » et « être petit ». En fait, les adjectifs épithètes proviennent des adjectifs verbaux.





Exemples : « Etre joli » se dit en coréen « 예쁘다 ». « Etre grand », « 크다 » et « être petit », « 작다 ». Comment peut-on transformer un adjectif verbal en adjectif épithète ? : on prend le radical d’un adjectif verbal et y ajoute ㄴ ou 은. Si le radical se termine par une voyelle, on prend « ㄴ ». Et s’il se termine par une consomme, on prend « 은 ».





Dans le cas de « 예쁘다 », son radical est 예쁘. Comme ce dernier se termine par la voyelle « 으 », on y ajoute « ㄴ ». Cela fait « 예쁜 ». La phrase « La fleur est jolie » se dit en coréen « 꽃이 예쁘다 ». 꽃, c’est « fleur » et « 이 » est la particule de sujet. Et, en adjectif épithète, « jolie fleur », c’est en coréen « 예쁜 꽃 ».





Alors, comment faire avec un adjectif verbal qui se termine par une consonne ? Voici un exemple : 작다 signifie « être petit ». Son radical est 작. Ce dernier se termine par la consonne « 기역 ». Donc, on prend « 은 », ce qui fait « 작은 ». Ainsi, « L’arbre est petit », se dit en coréen « 나무가 작다 » et « petit arbre », « 작은 나무 ».





Maintenant, passons aux adverbes. Il y a plusieurs façons de faire des adverbes, mais commençons par la plus simple. Pour changer certains adjectifs verbaux en adverbes, il suffit d’enlever la terminaison -다 et d’ajouter -게 au radical. Prenons comme exemple 크다. Suivant la règle, on enlève 다, ce qui donne « 크 ». Ensuite, on y ajoute -게, et cela fait « 크게 ». Voilà, c’est l’adverbe qui se traduit par « grandement ». De même, 예쁘다 et 작다 deviennent 예쁘게 et 작게.