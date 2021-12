[Rediffusion] Lee Jung-yeon, infirmière francophone

Depuis notre nouvelle programmation du 31 mai, un ancien numéro de « Séoulscope » est programmé tous les vendredis.





Champagne et paillettes... Traditionnellement, chaque fin d'année est l'occasion de se retrouver en famille ou entre amis afin de faire la fête. Mais que diriez-vous de faire de cette période un moment de solidarité ? Tout au long du mois de décembre, des personnalités francophones qui travaillent pour les autres seront à l’honneur dans cette émission.





Le 3 décembre, nous vous proposons tout d’abord un entretien avec Lee Jung-yeon qui est infirmière aux urgences d’un hôpital de Séoul. La semaine suivante, retrouvez Oh Ryung-jin qui a rejoint en 2017 le service des ressources humaines et financières au sein de Médecins Sans Frontières. Quant au 17, rencontre avec le prêtre-peintre sud-coréen de renommée internationale Kim En-joong. Et nous célébrerons Noël avec le Père Philippe Blot qui depuis 1990 est au chevet des grands blessés de la vie.





Ces quatre numéros ont respectivement été diffusés pour la première fois sur nos ondes le 2 mars 2018, le 25 octobre 2019, le 20 mars 2020 et enfin le 13 mars de la même année.









Cette semaine, nous vous emmenons à la rencontre de Lee Jung-yeon qui exerce le métier d’infirmière aux urgences d’un hôpital de Séoul. Celle qui rêvait de devenir biologiste ou laitière a finalement choisi une autre voix.









Notre invitée partage avec nous sa passion pour la langue française. Et écoutez bien, elle nous fait part de la meilleure décision qu’elle ait prise de sa vie, une petite idée ? Découvrez tout sur elle à travers cet entretien qui s’est déroulé, vous l’entendrez, dans la bonne humeur !