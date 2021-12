Le nom de ce marché est issu du mot « bangsan», que l’on pourrait traduire par « les effluves », provenant de l’état des lieux et de l'odeur qui s'en dégageait à l’époque de Joseon. Pourtant aujourd’hui, on se laisse plus imaginer y sentir des odeurs de chocolat, de vanille ou de beurre.





Avec une quantité astronomique de ces marchés au cœur de la ville, vous l’aurez compris, Séoul tente de préserver et promouvoir ses traditions. Le marché de Bangsan ne fait pas exception puisqu’il date de l’ère Joseon (1392-1910). Il est d’ailleurs devenu pour cette raison, une activité touristique non négligeable, et plus récemment, un sujet apprécié des voyageurs et autres influenceurs.





Avec près de 550 magasins, les points de vente se divisent en deux grands espaces. Aliments distincts et petits magasins entre les ruelles. Dans des petites boîtes, plats, moules et autres ustensiles s’entassent jusqu’à trouver preneur. D’un côté, on y dénichera donc tout l’attirail du chef et du pâtissier et certains ingrédients rares. De l’autre, ce sera les emballages. Nécessaires à toutes vos confections faites maison, ils permettront également de fournir tout professionnel du milieu.





