Les sports d'hiver en Corée du Sud

Cette semaine nous allons nous laisser griser par la vitesse en dévalant les pentes enneigées et en glissant sur les plus belles patinoires puisqu'il est question des sports d'hiver au pays du Matin clair… et des hivers rigoureux. En espérant que la pandémie nous laisse bientôt profiter pleinement de cette vivifiante saison, nous vous proposons de retrouver les meilleurs endroits où chausser les skis ou les patins. Et comme vous allez le découvrir, nul besoin de s'éloigner beaucoup de la capitale pour faire le plein de sensations fortes.





ⓒ YONHAP News

Dès que les frimas chatouillent le nez, il faut se tenir prêt car il ne neige en moyenne que 14 jours par an en Corée du Sud même si le mercure peut tomber en dessous de -10°C. Avec des chutes de neige atteignant environ 50 cm au maximum, la haute saison se situe entre décembre et février, ce qui est assez court, mais heureusement la neige artificielle fait admirablement le travail. Les skieurs du monde entier sont en particulier attirés ici par le ski nocturne. En effet, de nombreuses stations de ski modernes, parfaitement éclairées et avec un système de sonorisation qui diffuse de la musique à fond les ballons restent ouvertes jusqu'à l'aube.





ⓒ YONHAP News

Dans la capitale, la patinoire la plus emblématique est incontestablement celle qui se trouve sur la Seoul Plaza, juste en face de l'hôtel de ville. Depuis 2004, la place se transforme chaque hiver en grande patinoire pour le bonheur des petits comme des grands. Son accès est quasiment gratuit puisque pour seulement 1 000 wons, soit environ 70 centimes d'euros, on peut louer des patins sur place, une paire de gants et se lancer sur la glace. Il existe également une aire de repos, des stands avec des boissons chauds, bref, tout ce qu'il faut pour vivre pleinement la magie des fêtes.