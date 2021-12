Hey partage ses expériences de k-pop en tant que professeure aux USA

ⓒ De La Musique

Certains artistes de k-pop changent de métier tout en partageant leur passion pour la culture et la musique sud-coréennes. Parmi eux, Hey, engagée comme professeure dans le département de la littérature anglaise au Kennesaw State University aux Etats-Unis, y enseignera la k-pop à partir de mars 2022.





Pour rappel, la vocaliste de son vrai nom Kim Hye-won a fait ses début en 2001 avec son 1er album « Hey » représenté par le titre phare « Je t’aime ». Après avoir mené une carrière de chanteuse et d’actrice de comédie musicale, elle est partie poursuivre ses études aux Etats-Unis en 2010 avec son mari Jo Kyu-chan qui, lui aussi, est un célèbre musicien.





Depuis, elle se concentre davantage sur sa carrière de chercheuse et professeure. Le résultat de ses recherches, consacrées à la comédie musicale et à la musique populaire sud-coréennes, sera publié l’année prochaine. Elle enseigne entre autres l’histoire du spectacle et du théâtre de Corée tout en partageant ses expériences acquises sur scène et en coulisses lorsqu’elle était star de la k-pop.





L’artiste n’a pourtant pas abandonné sa carrière de chanteuse. Elle a récemment publié un nouveau single « Sunset Apéro » pour la première fois depuis cinq ans. Selon elle, l’apéritif qu’elle avait goûté il y a quelques années en France, en admirant le coucher du soleil, reste inoubliable et a donné naissance à cette chanson en anglais.