Wanna ONE se réunira pour les MAMA 2021

Wanna ONE, boys band formé à l’issue de la saison 2 du fameux télé-crochet « Produce 101 », montera sur scène trois ans après sa dissolution. Tous ses membres sauf Lai Kuanlin, l’artiste d’origine thaïlandaise, monteront sur scène afin de donner une prestation spéciale dans le cadre des Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2021.





Rappelons que le groupe Wanna ONE, composé de 11 garçons ayant débuté en août 2017, a atteint le million de ventes avec son premier album. Durant sa première année d’activité, il a raflé pas moins de 100 trophées lors de différentes émissions et cérémonies consacrées à la k-pop et établi de nombreux records en tant que nouveau groupe.





Il a même organisé une tournée mondiale réunissant plus de 350 000 spectateurs dans 14 villes de différents pays. D’où l’attente grandissante pour son retour aux MAMA 2021 qui se tiendront le 11 décembre prochain.