NCT va publier son 3e opus officiel « Universe »

Le 3e opus officiel de NCT va sortir le 14 décembre, presque un an et deux mois après son précédent « RESONANCE » publié en octobre 2020. Le boys band du label SM Entertainment qui compte plusieurs sous-groupes comme NCT 127, NCT Dream, NCT U et WayV sera de retour pour « Universe ».





Pour rappel, NCT a vendu pas moins de deux millions d’exemplaires avec son 2e album studio. Ce dernier a été classé durant neuf semaines dans le Billboard 200 aux Etats-Unis. D’où l’attente grandissante pour le nouvel album qui permettra à ses fans de profiter des effets de synergie entre de nombreuses unités ayant des charmes différents.





Ainsi, ses membres pourront terminer en beauté l’année 2021 durant laquelle plusieurs disques ont été présentés : « Kick Back », 3e EP de WayV en mars, « Hot Sauce », 1’opus officiel de NCT Dream et « Sticker », 3e album de NCT 127.