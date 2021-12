« COSMOS », nouveau disque de B.I

B.I, de son vrai nom Kim Han-bin, est un rappeur et leader du boys band iKON, lancé en 2015 par YG Entertainment. Avant ses débuts, il a d’abord fait une apparition télévisée dans deux émissions d’audition « WIN : Who Is Next » puis « Mix & Match » diffusées en 2013 et en 2014 sur la chaîne Mnet.





En juin 2019, il a quitté iKON après des accusations de consommation de cannabis, puis suspendu toutes ses activités publiques durant deux ans. En juin 2021, le jeune auteur-compositeur-interprète a publié son premier opus officiel « Waterfall », représenté par « illa illa » sous le nouveau label IOK Music.





Pour la première fois depuis ses débuts, B.I a organisé son premier concert solo en ligne baptisé « 131 Live Presents » le 3 octobre dernier. Et cinq mois après la sortie de son 1er album studio, l’ancien leader d’iKON est de retour avec « COSMOS » composé de sept morceaux qu’il a tous signés.