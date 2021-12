VisualCamp, un développeur de technologie de suivi oculaire

ⓒ VisualCamp

La startup sud-coréenne VisualCamp a vu le jour en novembre 2014 avec l’objectif de développer des technologies de suivi oculaire qui suivent le point de fixation d’un utilisateur. Elle a d’abord commencé en faisant des technologies de saisie oculaire avant de développer des technologies de suivi oculaire applicable à la réalité virtuelle et aux appareils mobiles. Plus précisément, elle a mis au point une technologie capable de suivre la position et les mouvements des yeux sur les smartphones, les PC et les tablettes sans avoir besoin d’utiliser du matériel supplémentaire.





Et sa technologie peut être utilisée dans de nombreux domaines. Sur le marché de l’éducation, par exemple, elle est utilisée pour surveiller l’absence ou la présence des étudiants, s’ils regardent correctement l’écran ou s’ils s’endorment. VisualCamp travaille aussi avec MegaStudy qui est l’une des principales entreprises locales de services d’éducation en ligne, et son outil mesure l’engagement des apprenants et leur niveau d’attention pendant les cours en ligne. Cet outil d’évaluation suscite un vif intérêt. La technologie peut aussi être appliquée de manière plus avancée pour évaluer la capacité de lecture des gens, comme dans la compréhension de certaine phrase en particulier.