Les checksumers

ⓒ Getty Images Bank

Le terme anglais « Checksumer » est une combinaison des mots « vérification » et « consommateur ». Un checksumer fait ainsi référence à un consommateur averti qui vérifie minutieusement les informations sur un produit, y compris les ingrédients et les avis des clients, avant de l’acheter.





Si ce terme a fait son apparition, c’est parce que les consommateurs d’aujourd’hui sont devenus de plus en plus méfiants envers les détaillants, en raison des nombreuses controverses sur la qualité des produits. Par exemple, ces dernières années, beaucoup ont été surpris sinon choqués d’apprendre que les serviettes hygiéniques pouvaient contenir des substances potentiellement nocives, ou bien que des matelas d’une certaine marque émettaient des radons ou encore que des œufs d’un certain éleveur célèbre avaient été contaminés par des insecticides.





A côté de cela, de nombreuses entreprises sont montrées du doigt pour de faux étiquetage sur le pays d’origine de leurs produits alimentaires, et cela peut avoir une influence directe sur la santé des gens. Selon le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, des Affaires rurales, rien qu’en 2018, ce n’est pas moins de 2 191 restaurants qui ont été pris en flagrant délit de faux étiquetage.





La bonne nouvelle, c’est que si le nombre de checksumers est en augmentation, les vendeurs vont avoir de plus en plus de mal à tromper les consommateurs avec de fausses informations. En parallèle, de plus en plus de checksumers demandent aux entreprises de pratiquer la responsabilité sociale des entreprises, soulignant l’importance d’une structure de gouvernance transparente et d’une gestion respectueuse de l'environnement. Au final donc, avec le nombre croissant de checksumers, le système de distribution et l’environnement des entreprises devraient s’améliorer et cela devrait être profitable à tous.