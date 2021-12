Quel impact du variant Omicron sur l’économie sud-coréenne ?

ⓒ YONHAP News

Le nouveau variant du COVID-19, baptisé Omicron, se répand à travers le monde et cela fait monter les tensions aux quatre coins de la planète. Selon les principales agences de presse internationales, des cas d’Omicron ont été repérés sur les six continents, moins d’une semaine après sa découverte le 24 novembre dernier.





Bien que l’on ne sache toujours pas s’il est plus transmissible que les précédents variants et s’il peut entraîner des maladies plus graves, la volatilité et les incertitudes ont brusquement augmenté dans l’économie mondiale. Et pour l’économie sud-coréenne, c’est une mauvaise nouvelle alors qu’elle avait jusqu’ici surmonté la pandémie. En novembre, ses exportations ont augmenté de 32,1 % en glissement annuel pour s’élever à 60,4 milliards de dollars. C’est la première fois que le volume mensuel de ce chiffre dépasse le seuil des 60 milliards. Et pour 2021, elles devraient aussi atteindre un niveau record sur une base annuelle.





Mais malgré ces très bonnes performances, le pays du Matin clair ne peut pas être complètement optimiste en raison de l’environnement extérieur instable. Si la propagation d’Omicron oblige les pays à se barricader, cela affectera négativement ses exportations.