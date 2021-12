Le Festival international du cerf-volant d’Uiseong est un événement culturel et de loisirs qui se tient chaque année depuis 2011 dans cette commune de la province de Gyeongsang du Nord. En raison de la pandémie de COVID-19, cette fête du vent se déroulera cette année uniquement en ligne, du 11 au 12 décembre.





Le cerf-volant est l’un des jeux traditionnels les plus populaires en Corée. Notamment, à l’occasion du Nouvel an lunaire, il est de coutume de faire voler des cerfs-volants pour chasser le malheur.





Durant ces deux jours de festival, les visiteurs virtuels pourront accéder à de nombreuses animations liées à cet art ancestral sur le site du festival et sur YouTube. Ils pourront découvrir le travail et le savoir-faire des créateurs de cerfs-volants et voir notamment un documentaire consacré à la vie de Kim Yoo-bok, grand maître originaire d’Uiseong. On pourra également participer à un atelier de fabrication de cet objet, composé d'une armature légère habillée de papier, via la plateforme Zoom.





Date : du 11 au 12 décembre 2021

Site internet : www.worldskyfesta.com