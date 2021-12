Song Yeong-hun à Gwangju

En septembre dernier, le violoncelliste Song Yeong-hun a entamé une série de quatre concerts, intitulée « All That Classic », pour rendre la musique classique plus accessible au grand public et pour partager sa passion pour son instrument.





Après trois concerts consacrés aux compositeurs de France, d’Europe de l’Est et d’Allemagne, le quatrième et dernier concert de cette série, qui vous fera voyager cette fois-ci en Russie, aura lieu le 16 décembre au Namhansanseong Art Hall à Gwangju dans la province de Gyeonggi.





En compagnie de ses confrères violoncellistes Lee Kyung-jun, Kim Dae-youn, et Shim Joon-ho, l’artiste interprétera le « Boléro » de Ravel et la « Sérénade pour cordes » op. 48 de Tchaïkovski.





Date : le 16 décembre 2021

Lieu : Namhansanseong Art Hall à Gwangju dans la province de Gyeonggi