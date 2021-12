La harpiste Kwak Jung se produira le 18 décembre à l’IBK Chamber Hall du Centre d'arts de Séoul pour un concert intitulé « Le Partage de l’amour ».





L’artiste offre un concert spécial à chaque fin d’année depuis 2010. Comme pour les éditions précédentes, l'intégralité des recettes du concert sera reversée pour financer les soins et les opérations des enfants malades.





Aux côtés de Kwak Jung, monteront sur scène le saxophoniste Brandon Choi, la flûtiste Lee So-young et le Harpyday Ensemble, composé uniquement de harpistes.





Au programme de ce concert, « Sur les ailes du chant » de Mendelssohn, « Loving You » de Kenny G et « Gymnopédie no 1 » de Satie, entre autres.





Date : 18 décembre 2021

Lieu : IBK Chamber Hall du Centre d'arts de Séoul