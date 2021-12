La fontaine mystérieuse

ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Il y a très, très longtemps vivait un vieux couple dans un petit village. Bien que pauvres, les deux étaient toujours attentionnés l’un envers l’autre et menaient une vie parfaitement heureuse.

Leur voisin était largement connu comme étant l’homme le plus méchant du village. Il était en fait très riche, mais venait souvent chez le couple à l’heure du repas pour assouvir sa faim.





Un jour, le vieux bûcheron se préparait à aller couper du bois, dès l’aube. Aussitôt arrivé, il se mit à ramasser des branches d’arbre et les chargea sur sa hotte. Il était sur le point de quitter l’endroit quand il entendit un oiseau chanter. Il s’installa sous l’arbre et apprécia le chant de ce dernier. Puis il se leva pour descendre de la montagne lorsqu’il repéra une petite fontaine d’eau claire.

« Génial, j’avais justement soif. Je peux boire de l’eau avant de me remettre en route. »





Pendant ce temps-là, la vieille femme attendait impatiemment son époux. Elle était si inquiète qu’elle se mit à gravir la montagne, toute seule. Peu de temps après, elle aperçut au loin, une silhouette transportant une hotte sur son dos. Il faisait trop sombre pour voir clairement son visage, mais elle était sûre que c’était son époux. Le vieux couple descendit de la montagne ensemble. Lorsqu’ils atteignirent leur maison, la vieille femme sursauta de surprise.

« Mais… qui… qui êtes-vous ? »





Dans les bois, l’obscurité l’avait empêchée de voir clairement, mais sous la lumière de la lampe, elle découvrit que l’homme, devant elle, était un inconnu. Son époux lui raconta tout ce qui s’était passé dans la forêt. Le lendemain matin, le bûcheron proposa à sa femme de se rendre ensemble à la fontaine.

« La fontaine dont je vous ai parlé hier soir. Allez, buvez cette eau ! »

La vieille femme but à la source comme son mari le lui avait dit.

« Mais… chéri ! Regardez-moi ! »

« Vous êtes redevenue jeune. Vous êtes aussi belle que le jour où nous nous sommes mariés. »

Le couple s’embrassa, poussant des cris de joie.





Lorsque le voisin avide vit le couple, il demeura bouche bée. Le gentil bûcheron lui raconta tout ce qui s’était passé.

Le lendemain, dès que le coq chanta, le méchant homme se précipita vers la montagne. Il s’élança vers la source et but, autant qu’il put, l’eau claire.





Dès la nuit tombée, le couple se dirigea vers la fontaine dans la forêt. Et ils trouvèrent un nouveau-né en pleurs, au lieu du vieil homme.

Eh oui, leur voisin avait bu trop d’eau car il voulait devenir plus jeune que le couple.

Ce dernier éleva le bébé avec patience et attention. Le voisin avide, oh non, leur fils, grandit entouré d’amour et devint un garçon généreux, gentil et prévenant.