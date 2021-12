L'évolution des tendances en matière de mariage en Corée du Nord

ⓒ Getty Images Bank

Conformément au droit familial nord-coréen, le mariage est autorisé dès l'âge de 18 ans pour les hommes contre 17 ans pour les femmes. Jusqu'au début des années 2000, la tranche d’âge allant de 27 à 30 ans pour les premiers et de 23 à 25 ans pour les secondes était alors considérée comme idéale pour se dire oui ; mais de nos jours, les couples ont tendance à se marier plus tardivement.





« Les statistiques de 2014 révèlent que l'âge moyen pour un premier mariage en Corée du Nord est de 25 ans pour les femmes et de 28 ans pour les hommes, soit un âge bien plus précoce que la moyenne observée au pays du Matin clair. Selon des transfuges nord-coréens récemment installés au Sud, leurs compatriotes, et en particulier les femmes ayant un niveau d’instruction élevé, ont tendance à se marier tard. La raison en est notamment la rudesse de la vie d'épouse, qui non seulement doit subvenir aux besoins de son mari, faire les tâches ménagères et s'occuper des enfants, mais également gagner de l'argent », explique Cho Jeong-ah, vice-présidente de l'Institut sud-coréen pour la réunification nationale.





Au cours des dernières années, les nord-Coréens ont changé leur perception non seulement des critères de sélection du partenaire idéal, mais aussi du mariage lui-même. Désormais, certains jeunes couples font le choix de ne pas enregistrer leur union et de vivre ensemble sans statut juridique.