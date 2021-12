Docteur Prisonnier (2) 여전하구나

Dialogue

이제 : 너 싸가지 없는 건 여전하구나.

Y-je : Tu n’as pas changé. Tu n’as toujours pas de bonnes manières.





재환 : 뭐라고? …나이제?!

Jae-hwan :Quoi? … Na Y-je !





L’expression de la semaine

여전하구나 : Tu n’as pas changé.





여전하다 est un adjectif verbal qui signifie « être identique à ce que quelqu’un ou quelque chose était auparavant ».





Cette expression s’emploie pour indiquer que même si pas mal de temps s’est écoulé, l’aspect ou l’état du passé a peu changé. Cela peut avoir un sens positif ou négatif. Par exemple, si on l’utilise pour une personne qui cuisine bien à propos de sa cuisine, cela signifie que cette personne est toujours bonne dans ce domaine. En revanche, on peut aussi employer cette expression pour quelqu’un qui arrivait souvent en retard et qui le fait toujours.





Le mot 여전하다 peut être employé dans une formule de salutation comme « 여전하시죠 ? » pour signifier « Vous allez bien ? ».





Exemples

① 가: 정말 오랜만이다. 그동안 잘 지냈어?

나: 그럼. 너 멋있는 건 여전하구나.

A : Ça fait très longtemps. Tu vas bien ?

B : Mais oui. Tu n’as pas changé. Tu es toujours si beau.

② 가: 여기 20년 만에 왔는데 달라진 게 별로 없네.

나: 그러게. 이 동네는 여전하구나.

A : Cela fait 20 ans que je ne suis pas venu ici, mais peu de choses ont changé.

B : C'est vrai. Ce quartier n’a pas changé.





Consultante : Park, Ji-young (professeur retraitée du LEI, Université Nationale de Séoul)









Mots et expressions à retenir

너 : « tu » ou « toi »

싸가지 : mot vulgaire qui signifie « politesse » ou « manières »

없다 : « il n’y a pas »

▶ 싸가지 없다 : « ne pas avoir de bonnes manières »

없는 건 : forme contractée de 없는 것은. Ce dernier est la combinaison de 없다 avec -ㄴ 것, expression qui sert à substantiver un verbe, qui se traduit par « le fait que ». 은 attachée après 것 est une particule qui indique ici le sujet de la phrase.

뭐 : « quoi »

라고 : particule qui a la fonction d’insistance.





※ La conjugaison des verbes irréguliers qui se terminent par 하다

Pour le verbe 하다 et les verbes composés de 하다, on ajoute à leur radical la terminaison -아요, puisque celui-ci se termine par la voyelle 아. S’il s’agissait d’un verbe régulier, 하다 deviendrait 하요. Cependant, c’est un verbe irrégulier, et 하다 devient 해요.





C’est pareil pour les autres verbes qui se terminent avec 하다. Si on conjugue공부하다, « étudier », au présent en honorifique informel, il devient 공부해요. Quant à « 전화하다 », « téléphoner » ça donne 전화해요. Et 사랑하다, « aimer », devient 사랑해요.





Ex 1) « 민수 étudie tous les jours » : comme 민수 est le sujet de la phrase, on y ajoute la particule de sujet 가. Et tous les jours se dit « 매일 ». Ainsi, la phase « 민수 étudie tous les jours », en coréen, c’est « 민수가 매일 공부해요 ».





Ex 2) « 민수 téléphone à 은주 » : comme 민수 téléphone à 은주, ce dernier est l’objet indirect de cette phrase. La particule d’objet indirect est « 한테 ». Alors, on le met après 은주, ce qui donne « 은주한테 ». Comme ça, « 민수 téléphone à 은주 » se dit en coréen « 민수가 은주한테 전화해요 ».





Il y a aussi des adjectifs verbaux qui se terminent par 하다, par exemple, 조용하다 « être silencieux », 깨끗하다, « être propre », 중요하다 « être important » et 행복하다 « être heureux ». Ce type d’adjectifs verbaux se conjugue de la même manière que les verbes avec 하다. C’est-à-dire qu’au présent en honorifique informel, 조용하다 devient « 조용해요 », 깨끗하다 « 깨끗해요 », 중요하다 « 중요해요 » et 행복하다 « 행복해요 ».