Le marché de Noël souterrain

ⓒ Elody Stanislas

Les galeries souterraines du métro de Séoul font souvent l'objet de chasses aux trésors. En effet, elles sont nombreuses à abriter des complexes et autres points de ventes qui valent bien des heures de shopping dans les grands centres commerciaux. Et si on cherche bien, on y trouve des pépites. Caché au bout de longs couloirs d'étals de vêtements, de chapeaux et d’autres objets à la mode, vous y découvrez soudainement un petit coin féérique…





ⓒ Elody Stanislas

Sa particularité ? C'est ouvert toute l’année. Ici, c'est Noël 365 jours sur 365. Bien sûr, les carillons ne sonnent pas en plein été, mais vous pouvez tout de même retrouver cette ambiance, ce entre les sapins et les décorations de fête, rien de mieux pour plonger les amoureux du père Noël dans un autre univers. N’ayant pas de forêt de conifères à proximité, les habitants, célébrant Noël, ont le choix entre acheter un sapin nu à décorer à leurs goûts un, déjà entièrement orné.





ⓒ Elody Stanislas

Et pour satisfaire ces clients, les commerçants mettent tous la main à la pâte. Dans ce couloir, devant des cartons remplis de boules de Noël, des femmes se consacrent à leur donner vie en y ajoutant un crochet. A l’arrière du magasin, un homme et une femme font défiler leurs doigts sur des branches de sapins, qu’ils tordent et débordent, afin de lui donner sa majestueuse forme finale. Bref, si vous venez en Corée du Sud et ne savez pas où trouver Noël, rendez-vous entre les portes G7 et G16 de la galerie marchande souterraine du terminal de bus express.





ⓒ Elody Stanislas